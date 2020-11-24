Занявший пятое место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева от политической партии «За майбутнє» Юрий Гранатуров рассказал, что несмотря на то, что им не удалось попасть в городской совет, он продолжит вести свою деятельность как лидер областной партийной организации.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, пишут НикВести.

В частности, на вопрос журналиста о том, чем он планирует заниматься в дальнейшем, Юрий Гранатуров ответил, что продолжит возглавлять областную парторганизацию «За майбутнє».

– Я остаюсь лидером областной партийной организации партии «За майбутнє», буду активно заниматься политикой и другими вопросами, - сказал Юрий Гранатуров.

Он подчеркнул, что им было сложно вести избирательную кампанию в Николаеве, однако отметив, что партии все же удалось пройти в Николаевский областной совет.

– Я лидер областной организации всеукраинской партии «За майбутнє», которая заняла фактически 4-ое место, чуть-чуть уступив «ОПЗЖ», по общему количеству полученных в местные советы всех уровней в стране мандатов. Получено более 3,5 тысяч мандатов, где сотни мандатов в Николаевской области. В Николаевской области, как и на юге Украины, было очень сложно реализовать в течение двух месяцев нормальную качественную кампанию. И я пошел в городские головы только с одной целью, чтобы мой избиратель прогнозов за избрание представителей партии в совет. И благодаря этому город Николаев избрал целую фракцию в областной совет, и практически во все городские советы и десятки ОТГ. Роль лидера важна, - добавил он.

Напомним, согласно результатам выборов, партия «За майбутнє», набрав 4,93% голосов избирателей, не прошла в Николаевский городской совет.