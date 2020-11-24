По состоянию на 21:00 24 ноября отсутствующие члены Николаевской городской территориальной избирательной комиссии так и не явились на заседание. Работа комиссии остается заблокированной.

В связи с этим, глава комиссии Евгений Бабков обратился в полицию с просьбой установить их местонахождение и причину отсутствия на заседании, сообщается на странице гражданской сети «ОПОРА Миколаїв» в Facebook.

— Члены трех районных ТИК — Корабельной, Центральной и Ингульской решили остаться в помещении городской ТИК до 12.00 25 ноября, чтобы их не обвинили в фальсификации. Именно тогда городская ТИК попытается собраться повторно, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 24 ноября, в 16:00 Николаевская городская территориальная избирательная комиссия должна была начать свое заседание по подведению итогов выборов мэра Николаева, которые прошли 22 ноября. Работа комиссии была заблокирована из-за отсутствия кворума.