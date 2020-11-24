Сегодня, 24 ноября, в 16:00 Николаевская городская территориальная избирательная комиссия должна была начать свое заседание по подведению итогов выборов мэра Николаева, которые прошли 22 ноября. На данный момент работа комиссии заблокирована из-за отсутствия кворума, - сообщает корреспондент НикВести.

На заседание по состоянию на 17:00 пришли только 8 членов комиссии из 18. Для того, чтобы начать работу, нужно присутствие как минимум 10 человек.

Эту ситуацию уже прокомментировали в партии «Пропозиция», заявив, что работу ТИК блокируют члены комиссии, подконтрольные партии «ОПЗЖ». Об этом говорится в публикации политсилы в Facebook.

В «Пропозиции» назвали имена членов горизбиркома, срывающих работу комиссии: Наталья Боб-Федорченко, Наталья Граца, Людмила Булкина, Наталья Иосипова, Светлана Мазур, Людмила Медведь, Игорь Панков, Тамара Диамент, Оксана Маркевич, Дарья Скрипка.

«Указаные лица игнорируют заседание комиссии, оттягивая рассмотрение итоговых протоколов. Без кворума другие члены комисии не могут начать работу. Призываем прекратить эти провокационные действия и приступить к конструктивной работе», - говорится в публикации.

Как известно, второй тур выборов Николаевского городского головы состоялся в воскресенье, 22 ноября. По итогам голосования, по данным параллельного подсчета, проведенного штабом кандидата Александра Сенкевича, он победил с результатом в 60,6%. Его оппонент, кандидат от «ОПЗЖ» Владислав Чайка набрал 39,3% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что Центральная и Ингульская районные территориальные избирательные комиссии в Николаеве в понедельник, 23 ноября, подвели итоги второго тура выборов городского головы Николаева.