За прошлую неделю, с 16 по 20 ноября, в Ленинский районный суд Николаева поступило 8 административных материалов, составленных сотрудниками полиции за нарушение правил карантина по статье 44-3 КУоАП.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
Отмечается, что согласно статье 44-3 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил относительно карантина людей», нарушение правил относительно карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Укрианы «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также другими решениями органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями наказывается наложением штрафа на граждан от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 гривен до 3400 гривен) и на должностyых лиц - от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумом доходов граждан (от 3400 гривен до 170 тысяч гривен).
Ранее Центральный районный суд Николаева оштрафовал водителей автобусов за перевозку стоящих пассажиров, каждого на 17 тысяч гривен.
За прошлую неделю, с 16 по 20 ноября, в Ленинский районный суд Николаева поступило 8 административных материалов, составленных сотрудниками полиции за нарушение правил карантина по статье 44-3 КУоАП.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
Отмечается, что согласно статье 44-3 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил относительно карантина людей», нарушение правил относительно карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Укрианы «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также другими решениями органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями наказывается наложением штрафа на граждан от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 гривен до 3400 гривен) и на должностyых лиц - от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумом доходов граждан (от 3400 гривен до 170 тысяч гривен).
Ранее Центральный районный суд Николаева оштрафовал водителей автобусов за перевозку стоящих пассажиров, каждого на 17 тысяч гривен.