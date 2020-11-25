За прошлую неделю, с 16 по 20 ноября, в Ленинский районный суд Николаева поступило 8 административных материалов, составленных сотрудниками полиции за нарушение правил карантина по статье 44-3 КУоАП.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается, что согласно статье 44-3 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил относительно карантина людей», нарушение правил относительно карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Укрианы «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также другими решениями органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями наказывается наложением штрафа на граждан от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 гривен до 3400 гривен) и на должностyых лиц - от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумом доходов граждан (от 3400 гривен до 170 тысяч гривен).

Ранее Центральный районный суд Николаева оштрафовал водителей автобусов за перевозку стоящих пассажиров, каждого на 17 тысяч гривен.