Новоизбранный депутат Николаевского городского совета от партии «Наш край» Николай Круглов считает, что приоритетным вопросом при формировании бюджета города на 2021 год должна быть борьба с эпидемией коронавируса.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, пишут НикВести.

Николай Круглов

По словам политика, ему и его коллегам предстоит сформировать бюджет на следующий год, в котором, по его мнению, нужно в первую очередь предусмотреть финансирование на борьбу с эпидемией, обеспечение больниц и врачей.

— Сегодня перед городским советом стоит задача формирования бюджета на 2021 год. Если это не будет сделано вовремя, то мы получим право 1/12 от этого бюджета тратить и это будет существование города. Депутатам нужно понять, что им нужно работать день и ночь и утвердить бюджет. Первой программой, которой, по моему мнению, нужно заняться — это борьба с коронавирусом. Сегодня то, что делается по больницам, по обеспечению медикаментами… Это жизнь каждого человека. Я переболел коронавирусом и я знаю реальную ситуацию. В первую очередь борьба с коронавирусом, а потом уже все остальное, — заявил Николай Круглов.

Напомним, новоизбранный депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Николай Капацына считает, что новому составу депутатского корпуса следует довериться чиновникам в вопросе принятия бюджета Николаева на 2021 год.