Новоизбранный депутат Николаевского городского совета от партии «Наш край» Николай Круглов считает, что приоритетным вопросом при формировании бюджета города на 2021 год должна быть борьба с эпидемией коронавируса.
Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, пишут НикВести.
По словам политика, ему и его коллегам предстоит сформировать бюджет на следующий год, в котором, по его мнению, нужно в первую очередь предусмотреть финансирование на борьбу с эпидемией, обеспечение больниц и врачей.
— Сегодня перед городским советом стоит задача формирования бюджета на 2021 год. Если это не будет сделано вовремя, то мы получим право 1/12 от этого бюджета тратить и это будет существование города. Депутатам нужно понять, что им нужно работать день и ночь и утвердить бюджет. Первой программой, которой, по моему мнению, нужно заняться — это борьба с коронавирусом. Сегодня то, что делается по больницам, по обеспечению медикаментами… Это жизнь каждого человека. Я переболел коронавирусом и я знаю реальную ситуацию. В первую очередь борьба с коронавирусом, а потом уже все остальное, — заявил Николай Круглов.
Напомним, новоизбранный депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Николай Капацына считает, что новому составу депутатского корпуса следует довериться чиновникам в вопросе принятия бюджета Николаева на 2021 год.
Новоизбранный депутат Николаевского городского совета от партии «Наш край» Николай Круглов считает, что приоритетным вопросом при формировании бюджета города на 2021 год должна быть борьба с эпидемией коронавируса.
Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, пишут НикВести.
По словам политика, ему и его коллегам предстоит сформировать бюджет на следующий год, в котором, по его мнению, нужно в первую очередь предусмотреть финансирование на борьбу с эпидемией, обеспечение больниц и врачей.
— Сегодня перед городским советом стоит задача формирования бюджета на 2021 год. Если это не будет сделано вовремя, то мы получим право 1/12 от этого бюджета тратить и это будет существование города. Депутатам нужно понять, что им нужно работать день и ночь и утвердить бюджет. Первой программой, которой, по моему мнению, нужно заняться — это борьба с коронавирусом. Сегодня то, что делается по больницам, по обеспечению медикаментами… Это жизнь каждого человека. Я переболел коронавирусом и я знаю реальную ситуацию. В первую очередь борьба с коронавирусом, а потом уже все остальное, — заявил Николай Круглов.
Напомним, новоизбранный депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Николай Капацына считает, что новому составу депутатского корпуса следует довериться чиновникам в вопросе принятия бюджета Николаева на 2021 год.