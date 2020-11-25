Новоизбранный Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о своих первых планах в должности мэра и объявил 2021 годом развития культуры.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как отметил мэр, первое, что необходимо сделать – принять бюджет Николаева на 2021 год, после чего он планирует заняться развитием инфраструктуры и реализацией транспортных проектов.

– Сегодня городская ТИК официально объявила мою победу на выборах городского головы Николаева. Спасибо всем вам за оказанное доверие. Для меня и моей команды является честью представлять ваши интересы в городском совете. С первых шагов в приоритетах - согласование эффективного бюджета на следующий год. Мы должны его составить с учетом главного вызова - борьбы с коронавирусом. Далее - развитие нашей инфраструктуры и реализация транспортных проектов, - отметил Александр Сенкевич.

Помимо этого, он также подчекрнл, что следующий год будет посвящен развитию городской культуры. Александр Сенкевич выразил надежду на конструктивную работу с новым депутатским корпусом.

– Надеюсь, что новый состав горсовета сразу включится в работу. Вместо споров - конструктивная дискуссия. Вместо расточительства - эффективное распределение бюджета, вместо дилетантизма - профессиональные руководители направлений деятельности. Уверен, что с каждым придем к соглашению, - написал Александр Сенкевич.

Ранее Глава Николаевской городской территориальной избирательной комиссии Евгений Бабков рассказал, что дата первого заседания сессии городского совета будет определена, когда некоторые депутаты окончательно подтвердят решение отказа от мандата и подпишут заявления.