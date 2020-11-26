Владислав Невеселый

Глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый призвал местных жителей не засорять обочины бытовыми отходами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, он указал, что жители сел выбрасывают мусор на обочинах у автодорог, создавая таким образом свалки.

— Помимо ремонта дорог мы продолжаем убирать не только пластиковый хлам у обочин, но и бытовые отходы жителей ближайших сел, которые они выбрасывают в мусорных пакетах в придорожные урны для мелкого мусора. При этом за короткий период создавая целые свалки, - написал Владислав Невеселый.

Также он призвал публиковать в Facebook фотографии, на которых видно, как люди сбрасывают бытовые отходы у автодорог, и пообещал за это вознаграждение.

— Люди, имейте совесть! Во что вы превращаете нашу область? Давайте начнем с малого, а именно с себя. Это не требует особых затрат и усилий. Оставляйте под этим постом фото нарушителей, которые выбрасывают мешки бытового хлама на государственных дорогах нашей области. От меня вознаграждение за вашу осознанную позицию. Сделаем область чище вместе!, - написал Владислав Невеселый.

Напомним, что николаевский фермер Руслан Нерода очистил окрестности города от мусора и призвал людей не устраивать свалку.