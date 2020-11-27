Глава партии «Европейская солидарность» в Николаеве, депутат городского совета Елена Киселева видит позитивным то, что новоизбранный депутат горсовета от партии «Слуга народа» Виталий Ким был назначен главой Николаевской облгосадминистрации. По словами политика, это позволит ей регулярно на сессиях получать на интересующие ее вопросы от представителя президента.

Об этом Елена Киселева сказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ» 24 ноября.

По ее словам, в ситуации, когда губернатор одновременно является также и депутатом местного совета, нет ничего незаконного.

— Если мы говорим о норме закона, конфликта интересов здесь нет, это допускаемая опция. Я бы больше видела зла, когда действующие депутаты являются бюджетными распорядителями в департаментах и управлениях этого же структурного подразделения. Когда объединяются функции горсовета с исполнительной властью. Но сейчас мы говорим о губернаторе, - сказала Елена Киселева.

Отвечая на вопрос ведущего о том, не будет ли восприниматься как давление на местное самоуправление, если глава ОГА Виталий Ким будет находится на заседаниях горсовета, возможно, сидеть рядом с мэром в президиуме, Елена Киселева заявила, что наоборот видит в этом только позитив. Ведь она сможет требовать от главы ОГА отчитаться по тем или иным вопросам.

— Супер! У меня появится уникальная возможность на каждом заседании задавать вопросы представителю президента с полномочиями, объемом ответственности. Это будет уникальная конструкция в Николаеве. Я действительно понимаю, что Николаев по определенным моментам уже вторую пятилетку будет задавать некоторые тренды. Класс! Есть, например, вопрос по «скорым помощам», которые находятся в управлении области Город от этого страдает. Мы с вами понимаем, что 30 минут на улице ждут «скорую помощь». Все считают, что за это отвечает городская исполнительная власть, многие так считают. А тут сидит губернатор цельный. Мы задаем ему вопрос: «А как же так? Что ж у вас бардак по структурам, ответьте теперь представителям законно избранным. Рассказывайте, в чем проблема, где недостатки, как устраняете». Я думаю, что сегодня общество настолько изменилось, что сакральный смысл «кресла» и его помпезность уже на сегодняшний день утрачена. И так произошло, что эти грани стерлись с одного классного лозунга, что «каждый стал президентом». Поэтому, губернатор — это даже не президент сегодня в новом исполнении. Поэтому, будет сидеть с нами в сессионном зале, если захочет, и будет не довлеть, а отвечать на поставленные вызовы и проблемы,- сказала Елена Киселева.

Как известно, 25 ноября Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Кима главой Николаевской облгосадминистрации.