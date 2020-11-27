Чиновника Черноморского бассейнового управления рыбоохраны будут судить за взятку в 60 тысяч гривен.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.

Ранее НикВести писали, что двух чиновников Госрыбагентства задержали сотрудники Службы безопасности Украины 2 июня 2020 года. Чиновники организовали схему по вымоганию взяток за непривлечение к ответственности жителей Николаевской области за нарушение правил ловли рыбы. После получения очередного транша от человека, который занимается промышленным выловом рыбы, чиновники рыбоохранного патруля предложили сотрудники СБУ принять участие в организованной ими схеме поборов.

Как сообщают в областной прокуратуре, чиновник получил 60 тысяч гривен взятки от жителя Одессы. Кроме этого, он пытался завладеть средствами потерпевшего в сумме 10 тысяч гривен под предлогом выплаты взятки другому чиновнику, однако не успел получить деньги, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, что контроль за рыбным хозяйством Николаевской области передан от Управления в Николаевской области к Черноморскому бассейновому управлению Госрыбагентства, которое находится в Одессе.