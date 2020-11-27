Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев, который был избран депутатом горсовета от партии «Пропозиция» по итогам местных выбором, заявил о своей готовности занять должность вице-мэра Николаева.

Об этом Сергей Коренев заявил в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести 22 ноября, где обсуждались итоги выборов мэра и городского совета.

— Для меня в данном случае вопрос, если мне доверят роль заместителя городского головы, я понимаю, что в этой роли я смогу сделать больше и смогу отстаивать интересы горожан больше. При том, это будет касаться всего города. Если мы говорим о сегодняшнем дне, то я сегодня жду сессии, на которой я приму присягу и, соответственно, чувствую себя в роли депутата. Но если будет на то воля, и меня утвердят… Заместителя городского головы, если вы знаете, не два, - сказал Сергей Коренев.

Сергей Коренев

Как известно, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что рассматривает возможность предложить кандидатуры бизнесменов Дмитрия Иванова и Дмитрия Фалько в качестве вице-мэров Николаева.