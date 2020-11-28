Новоизбранные депутаты от партии «Пропозиция» провели собрание и приняли решение о том, что их фракцию в Николаевском городском совете возглавит Анна Ременникова.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ вчера, 27 ноября, рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, который возглавляет «Пропозицию» в Николаевской области.

— Было заседание и фракция приняла решение о том, что главой фракции будет Анна Ременникова, - сказал Александр Сенкевич, отвечая на вопрос ведущего.

Как известно, по итогам выборов в Николаевский городской совет партия «Пропозиция» получила поддержку 25,9% избирателей. Таким образом, в городской совет от этой политсилы прошло 14 депутатов.

Депутаты Николаевского горсовета от партии Пропозиция:

Сергей Коренев Елена Шапошникова Анатолий Петров Владимир Топчий Андрей Янтарь Федор Панченко Дмитрий Сичко Александр Береза Дмитрий Иванов Андрей Ермолаев Мария Грачева Дмитрий Фалько Анна Ременникова

14-м депутатом горсовета от «Пропозиции» вместо переизбранного мэром Александра Сенкевича, по информации НикВести, станет николаевский предприниматель Максим Коваленко.

В анкете на сайте партии «Пропозиция» сказано, что Анна Ременникова окончила школу №6 в Николаеве, училась в Николаевском строительном колледже, экономическое образование получила в НУК им. Адмирала Макарова. В частном бизнесе работает с 1994 года. Сначала торговля, потом отельно-ресторанное дело.

— Предпринимательство - основа местной экономики и бюджетных поступлений. Но вместо поддержки предпринимателя в развитии бизнеса, создания новых рабочих мест и увеличения бюджетных платежей, депутаты и чиновники откровенно тормозят процесс. Ситуацию нужно менять. Недееспособный и коррумпированный горсовет должны изменить люди честные и ответственные. Которые будут поддерживать малый и средний бизнес, голосовать за программы развития транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, образования и медицины. Отстаивать право каждого николаевца жить в безопасном, комфортном и красивом городе, - считает Анна Ременникова.

Известно, что Анна Ременникова является предпринимателем. Известно, что ей принадлежат рестораны «Daily» и «Daily Sport» в Николаеве. По данным открытых реестров, она является владельцем двух предприятий: ООО «РМК-2020» и ЧП «Санрайз-777». Последнее зарегистрировано по улице Фалеевской, 41/2 в Николаеве, по этому адресу находится ресторан «Daily».

Ранее сообщалось, что фракция партии «Пропозиция» в новом Николаевском горсовете выдвинет кандидатуру Дмитрия Фалько на должность секретаря городского совета.