Фракцию партии «Слуга народа» в новоизбранном городском совете Николаева возглавит Татьяна Домбровская.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

По ее словам, вчера, 27 ноября, состоялось собрание новоизбранных депутатов от политической силы, где было принято решение о создании фракции в городском совете. Она сообщила, что депутаты оказали ей доверие и поддержали ее кандидатуру на должность руководителя фракции.

— Совместно создали депутатскую фракцию партии «Слуга народа». Выбрали главу фракции. Депутаты оказали мне доверие и поддержали мою кандидатуру, - написала Татьяна Домбовская.

Ранее сообщалось, что Татьяна Домбровская заявила, что готова на любую должность в новом горсовете.