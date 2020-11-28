Александр Плиткин

Депутатскую фракцию партии «За Майбутнє» в Николаевском областном совете возглавит Александр Плиткин, главврач областной детской клинической больницы.

Об этом в комментарии НикВести рассказал лидер политической силы в Николаевской области Юрий Гранатуров.

По его словам, соответствующее решение было принято накануне во время заседания новосозданной фракции. Кандидатуру Александра Плитка предложил Юрий Гранатуров, а депутаты единогласно поддержали.

— Фракция политической силы «За Майбутнє» в Николаевском областном совете представлена 5 депутатами. Это хоть и небольшая фракция, но профессиональная. Это единственная фракция, где женщины составляют больше половины состава, в том числе и глава движения «Женщины за майбутнє» на Николаевщине Ольга Григорьева. Депутаты настроены на конструктивную работу на благо Николаевской области, - сказал Юрий Гранатуров.

Юрий Гранатуров

Как известно, по итогам прошедших 25 октября местных выборов партия «За Майбутє» получила 5 депутатов в составе Николаевского областного совета. В состав новосозданной фракции помимо Александра Плиткина вошли также Алена Карая, Руслан Нерода, Оксана Калюжная и Ольга Григорьева.

Ранее Юрий Гранатуров рассказал, что несмотря на то, что им не удалось попасть в Николаевский городской совет, он продолжит вести свою деятельность как лидер областной партийной организации.