Центральная избирательная комиссия объявила явку избирателей на выборах мэра в Черновцах. По состоянию на 13:00 проголосовали 7,2% избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В Центризбиркоме отметили, что до завершения голосования остается менее пяти часов — все избирательные участки закрываются в 20:00.

Ранее наблюдатели «Опоры» заявили, что явка избирателей в Черновцах по состоянию на 12:00 составляла 6,5%.

Отметим, что в прошлое воскресенье, 22 ноября, в Николаеве на 13:00 явка составляла 12,25%, что на 5% больше.

Напомним, сегодня, 29 ноября, в Черновцах проходит второй тур выборов мэра. За должность городского главы борются Роман Кличук и Виталий Михайлишин. В первом туре победу одержал Роман Кличук, набрав 27,29% голосов, тогда как за Виталия Михайлишина проголосовали 21,33% избирателей.

При этом наблюдатели «Опоры» зафиксировали первые нарушения на выборах в Черновцах. Часть нарушений касались организации избирательного процесса. Также члены одной из комиссий преждевременно начали заполнять протокол о результатах голосования.