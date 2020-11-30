В Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 превышает норму в 12 раз.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

В штабе опубликовали информацию о состоянии эпидемической ситуации по Николаевской области по состоянию на 30 ноября:

показатель заболеваемости COVID-19 за предыдущие 14 дней на 100 тысяч населения составляет 486,59 (при допустимом базовом уровне не больше 40 на 100 тысяч населения);

загруженность кроватей в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 70,0 (при допустимом не больше 50%);

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА на протяжении последних 7 дней на 100 тысяч населения — 150,94 (при допустимом не меньше 48 на 100 тысяч населения).

Напомним, по состоянию на утро 30 ноября в Николаевской области зарегистрировано 450 новых случаев коронавируса COVID-19.