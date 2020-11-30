В Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 превышает норму в 12 раз.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
В штабе опубликовали информацию о состоянии эпидемической ситуации по Николаевской области по состоянию на 30 ноября:
Напомним, по состоянию на утро 30 ноября в Николаевской области зарегистрировано 450 новых случаев коронавируса COVID-19.
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В Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 превышает норму в 12 раз.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
В штабе опубликовали информацию о состоянии эпидемической ситуации по Николаевской области по состоянию на 30 ноября:
Напомним, по состоянию на утро 30 ноября в Николаевской области зарегистрировано 450 новых случаев коронавируса COVID-19.