Татьяна Домбровская

Татьяна Домбровская, которую новоизбранные депутаты от партии «Слуга народа» избрали руководителем фракции в Николаевском горсовете, рассказала, что с ними никто не обсуждал назначение первого заседания сессии на 10 декабря.

Об этом она рассказала в комментарии НикВести.

Как известно вчера, 30 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение созвать первую сессию Николаевского горсовета на 10 декабря. При этом, изначально предлагалось назначить торжественную сессию на 3 декабря, однако это предложение не набрало необходимого количества голосов.

Комментируя это, Татьяна Домбровская сказала, что «слуги народа» готовы приступить к обязанностям депутатов как можно раньше, а потому выступали за проведение торжественной сессии 3 декабря.

— В горизбиркоме есть представители нашей партии, но они не могут принять решение за всех. Мы готовились на сессию 3 декабря, с нами никто не обсуждал другую дату. Наша позиция была провести как можно раньше, - сказала Татьяна Домбровская.

К решению горизбиркома в партии отнеслись негативно, поскольку теперь у депутатов будет меньше времени на работу с проектом бюджета Николаева на 2021 год.

— Относимся негативно, потому что у депутатов будет меньше времени чтобы изучить бюджет. Учитывая, что состав депутатского корпуса обновился на 80%, очень важно дать новым депутатам максимум времени на изучение проекта бюджета. Однако это право горизбиркома, и мы не можем ему запретить, - сказала Татьяна Домбровская.

Комментируя вероятность срыва бюджетного процесса, Татьяна Домбровская сообщила, что вероятно мэр Николаева Александр Сенкевич даст возможность фракциям заранее ознакомиться с проектом бюджета.

— Есть такой риск (затягивания принятия бюджета, - прим.), но судя по всему , Александр Федорович соберет глав фракций и даст возможность заранее ознакомиться с проектом бюджета.мы приветствуем эту инициативу, и готовы к конструктивному обсуждению, - сказала Татьяна Домбровская.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что из-за горизбиркома, который назначил первую сессию горсовета на 10 декабря, новый состав депутатского корпуса не успеет изучить бюджет Николаева на 2021 год.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич планирует 24 декабря провести сессию, на которой рассмотрят бюджет города на 2021 год.