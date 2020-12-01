По состоянию на 1 декабря в больницах Николаева находятся 182 человека с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.
В частности, в медучреждениях города находится 355 пациентов с подтвержденным COVID-19 и 182 человека с подозрением:
Напомним, что по состоянию на утро 1 декабря в Николаевской области зарегистрировано 462 новых случая коронавируса COVID-19.
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По состоянию на 1 декабря в больницах Николаева находятся 182 человека с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.
В частности, в медучреждениях города находится 355 пациентов с подтвержденным COVID-19 и 182 человека с подозрением:
Напомним, что по состоянию на утро 1 декабря в Николаевской области зарегистрировано 462 новых случая коронавируса COVID-19.