По состоянию на 1 декабря в больницах Николаева находятся 182 человека с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

В частности, в медучреждениях города находится 355 пациентов с подтвержденным COVID-19 и 182 человека с подозрением:

Городская больница №1 (150 коек) — 151 пациент с COVID-19;

Городская больница №3 (200 коек) — 92 больных и 60 с подозрением;

Городская больница №5 (230 коек) — 91 пациент с и 103 с подозрением;

Городская детская больница №2 (50 коек) — 5 больных и 17 с подозрением;

Родильный дом №1 (60 коек) — 16 пациентов с COVID-19 и 2 с подозрением.

Напомним, что по состоянию на утро 1 декабря в Николаевской области зарегистрировано 462 новых случая коронавируса COVID-19.