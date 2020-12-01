По состоянию на утро 1 декабря в Николаевской области зарегистрировано 462 новых случая коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

В частности, из всех 19 тысяч 446 подтвержденных случаев коронавируса по месту проживания:

Николаев — 13352 (+365);

Первомайск — 733 (+18);

Южноукраинск — 557 (+9);

Вознесенск — 560 (+10);

Очаков — 272 (+1);

Арбузинский район — 130;

Баштанский район — 227 (+3);

Березанский район — 235 (+2);

Братский район — 116 (+2);

Березнеговатский район — 75;

Веселиновский район — 207 (+1);

Витовский район — 600 (+22);

Вознесенский район — 183 (+1);

Врадиевский район — 165;

Еланецкий район — 90 (+1);

Доманевский район — 202;

Казанковский район — 216;

Кривоозерский район — 187 (+5);

Николаевский район — 245 (+2);

Новобугский район — 134 (+2);

Новоодесский район — 305 (+17);

Очаковский район — 122;

Первомайский район — 296;

Снигиревский район — 238 (+1).

При этом COVID-19 всего заболели 872 (+16) медработников.

За сутки выздоровели 44 человека, всего — 5532 человек. Умерло от последствий коронавируса — 316, за сутки — 3 человека.

Напомним, что в Украине на утро 1 декабря зафиксировано уже 745 тысяч случаев коронавируса COVID-19, прирост за сутки — больше 12 тысяч, рост с началом новой недели.