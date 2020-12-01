По состоянию на утро 1 декабря в Николаевской области зарегистрировано 462 новых случая коронавируса COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
В частности, из всех 19 тысяч 446 подтвержденных случаев коронавируса по месту проживания:
При этом COVID-19 всего заболели 872 (+16) медработников.
За сутки выздоровели 44 человека, всего — 5532 человек. Умерло от последствий коронавируса — 316, за сутки — 3 человека.
Напомним, что в Украине на утро 1 декабря зафиксировано уже 745 тысяч случаев коронавируса COVID-19, прирост за сутки — больше 12 тысяч, рост с началом новой недели.
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По состоянию на утро 1 декабря в Николаевской области зарегистрировано 462 новых случая коронавируса COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
В частности, из всех 19 тысяч 446 подтвержденных случаев коронавируса по месту проживания:
При этом COVID-19 всего заболели 872 (+16) медработников.
За сутки выздоровели 44 человека, всего — 5532 человек. Умерло от последствий коронавируса — 316, за сутки — 3 человека.
Напомним, что в Украине на утро 1 декабря зафиксировано уже 745 тысяч случаев коронавируса COVID-19, прирост за сутки — больше 12 тысяч, рост с началом новой недели.