Норма о заключении за ложное декларирование состояния должностных лиц оказалась неэффективной. Рациональными станут общественные работы.

Об этом заявила народный депутат от фракции «слуги народа» Ольга Совгиря в комментарии «Радио Свобода».

— Если мы проанализируем статистику применения этого вида наказания — лишение свободы — по статье 366-1, которую признал неконституционным Конституционный суд, то увидим, что такой приговор был вынесен один. Статья фактически не работает, — заявила она.

По ее словам, рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса пришла к согласию, что общественные работы станут более эффективным способом воздействия на тех людей, в отношении которых планируют применять эту статью.

— Для топчиновника, скажем так, очень болезненным с точки зрения восприятия такой вид наказания как общественные работы. Представьте себе, под камеры, с оглаской и так далее. То есть, говорить о том, что рабочая группа кого-то вывела из-под ответственности и так далее — я считаю, что оснований для этого абсолютно нет, — добавила Ольга Совгиря.

Она отметила, что сейчас обсуждается идея, чтобы наказывать за ложное декларирование состояния если не лишением свободы, то ее ограничением. Такое наказание депутат назвала «немножко мягче», чем лишение свободы, но оно «также предусматривает неблагоприятные последствия с точки зрения свободы передвижения».

Ранее сообщалось, что разработанный рабочей группой законопроект № 4441 не предусматривает лишения свободы ни за умышленное декларирование ложной информации, ни за умышленное непредставление декларации.

Также напомним, что в связи с признанием неконституционности нормы об уголовной ответственности за недостоверное декларирование уже закрыты 103 уголовных производства.