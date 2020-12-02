В Офисе президента рассказали, что последние кадровые изменения среди глав областных государственных администраций связаны с их неэффективной работой.

Об этом сказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет РБК-Украина.

В частности, на сегодняшний день своих должностей уже лишились главы Ивано-Франковской, Одесской, Сумской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областей.

— Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что основное требование к главам госадминистраций - показать результат работы. Поэтому решение об увольнении того или иного председателя ОГА принимается только после оценки работы их команды - что было сделано или не было сделано во время пребывания на должности, - сказал Кирилл Тимошенко.

По его словам, при оценке обращается внимание на развитие социальных проектов, улучшение инфраструктуры, инвестиционной привлекательности и экономических показателей регионов. Также немаловажным является то, как регион противодействует эпидемии COVID-19 и сотрудничество в этом направлении с местными органами.

— Есть задача построить эффективную работу облгосадминистраций для достижения положительных изменений. Это рабочий процесс. Состоялась децентрализация, и большая ответственность за реформы в стране перешла к власти на местах. Без конструктивного сотрудничества с регионами невозможно достичь существенных изменений к лучшему в стране, - говорит Кирилл Тимошенко.

При этом в ОП не скрывают, что решение по многим главам ОГА было еще до начала избирательного процесса. Однако увольнять их до выборов не хотели, чтобы не расшатывать политическую обстановку в регионе.

Напомним, что 17 ноября президент Владимир Зеленский уволил главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника, 25 ноября назначил на эту должность Виталия Кима.