В Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 превышает норму почти в 13 раз.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
В штабе опубликовали информацию о состоянии эпидемической ситуации по Николаевской области по состоянию на 2 декабря:
– Чтоб остановить распространение коронавирусной инфекции призываем жителей города и области соблюдать карантин, масочный режим в общественных местах, пользоваться антисептиком, - обращаются в штабе.
Напомним, по состоянию на 10:00 2 декабря в Николаевской области зарегистрировано 447 новых случаев COVID-19.
При этом стоит отметить, что в Украине замедлились темпы распространения коронавируса. По состоянию на 2 декабря показатель заболеваемости COVID-19 в стране составляет 492,2 на 100 тысяч населения при норме 40.
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В Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 превышает норму почти в 13 раз.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
В штабе опубликовали информацию о состоянии эпидемической ситуации по Николаевской области по состоянию на 2 декабря:
– Чтоб остановить распространение коронавирусной инфекции призываем жителей города и области соблюдать карантин, масочный режим в общественных местах, пользоваться антисептиком, - обращаются в штабе.
Напомним, по состоянию на 10:00 2 декабря в Николаевской области зарегистрировано 447 новых случаев COVID-19.
При этом стоит отметить, что в Украине замедлились темпы распространения коронавируса. По состоянию на 2 декабря показатель заболеваемости COVID-19 в стране составляет 492,2 на 100 тысяч населения при норме 40.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа