Новоизбранный депутат Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Виктор Сандул отказался от мандата.

Об этом стало известно во время заседания областной ТИК вчера, 1 декабря.

В частности, глава комисии Федор Барбалат, зачитывая постановление, сказал, что Виктор Сандул отказывается от мандата. Согласно списку, вместо него в областной совет заходит Валентина Королева.

Отметим, что Валентина Королева (1965 г.р.) занималась розничной торговлей, была владелицей ФЛП «Королева Валентина Ивановна».

Напомним, Николаевская территориальная областная избирательная комиссия созвала первую сессию Николаевского областного горсовета на 10:00, в среду, 9 декабря.

Как известно, 25 ноября Николаевская областная территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 64 новоизбранных депутатов областного совета.



