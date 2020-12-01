Николаевская территориальная областная избирательная комиссия созвала первую сессию Николаевского областного горсовета на 10:00, в среду, 9 декабря.
Об этом сообщает корреспондент НикВести с заседания ТИК.
Отметим, что «за» проголосовали 12 членов комиссии. При этом, глава облизбиркома Федор Барбалат рассказал, что изначально сессию планировалось назначить на 10 декабря, однако в этот день уже назначена сессия Николаевского горсовета.
– После ряда консультаций было решено созвать на 10 декабря. Но город нас немного обогнал. Потому мы решили назначить первую сессию Николаевского областного совета на 9 декабря, в 10:00, - сказал Федор Барбалат.
Как известно, 25 ноября Николаевская областная территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 64 новоизбранных депутатов областного совета.
Согласно данному решению, новый состав областного совета выглядит следующим образом:
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь»:
Партия «Европейская солидарность»:
Партия «Наш край»:
Партия «Пропозиція»:
Партия «Слуга народа»:
Партия «За майбутнє»:
Напомним, 25 октября в Украине прошли очередные местные выборы, на которых были избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.
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Николаевская территориальная областная избирательная комиссия созвала первую сессию Николаевского областного горсовета на 10:00, в среду, 9 декабря.
Об этом сообщает корреспондент НикВести с заседания ТИК.
Отметим, что «за» проголосовали 12 членов комиссии. При этом, глава облизбиркома Федор Барбалат рассказал, что изначально сессию планировалось назначить на 10 декабря, однако в этот день уже назначена сессия Николаевского горсовета.
– После ряда консультаций было решено созвать на 10 декабря. Но город нас немного обогнал. Потому мы решили назначить первую сессию Николаевского областного совета на 9 декабря, в 10:00, - сказал Федор Барбалат.
Как известно, 25 ноября Николаевская областная территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 64 новоизбранных депутатов областного совета.
Согласно данному решению, новый состав областного совета выглядит следующим образом:
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь»:
Партия «Европейская солидарность»:
Партия «Наш край»:
Партия «Пропозиція»:
Партия «Слуга народа»:
Партия «За майбутнє»:
Напомним, 25 октября в Украине прошли очередные местные выборы, на которых были избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.