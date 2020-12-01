Николаевская территориальная областная избирательная комиссия созвала первую сессию Николаевского областного горсовета на 10:00, в среду, 9 декабря.

Об этом сообщает корреспондент НикВести с заседания ТИК.

Отметим, что «за» проголосовали 12 членов комиссии. При этом, глава облизбиркома Федор Барбалат рассказал, что изначально сессию планировалось назначить на 10 декабря, однако в этот день уже назначена сессия Николаевского горсовета.

– После ряда консультаций было решено созвать на 10 декабря. Но город нас немного обогнал. Потому мы решили назначить первую сессию Николаевского областного совета на 9 декабря, в 10:00, - сказал Федор Барбалат.

Как известно, 25 ноября Николаевская областная территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 64 новоизбранных депутатов областного совета.

Согласно данному решению, новый состав областного совета выглядит следующим образом:

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь»:

Владимир Фроленко;

Олег Козлов;

Юрий Крет;

Александр Сироштан;

Татьяна Демченко;

Евгений Горбуров;

Александр Потемкин;

Ирина Пидпала;

Сергей Майборода;

Андрей Фатьянов;

Александр Ясинский;

Татьяна Потапенко;

Людмила Кошовая;

Андрей Головчанский;

Олег Солтыс;

Вадим Олабин;

Денис Андреев

Партия «Европейская солидарность»:

Михаил Талпа;

Руслан Пересунько;

Людмила Самчинская;

Алла Воробьева;

Виктория Москаленко;

Владимир Вовк;

Елена Масалитина;

Алла Ряжских.

Партия «Наш край»:

Юрий Кормышкин;

Андрей Закусилов;

Елена Донченко;

Григорий Ташлык;

Юрий Елиневский;

Тахир Садридинов;

Светлана Федорова;

Надежда Иванова;

Олег Маляренко;

Александр Кукуруза.

Партия «Пропозиція»:

Иван Билоус;

Андрей Волков;

Сергей Шульгач;

Вера Миронова;

Александр Молдованов;

Валентин Бойко;

Александр Мосин.

Партия «Слуга народа»:

Анна Замазеева;

Иван Кухта;

Виталий Шевченко;

Виталий Гомерский;

Владислав Невеселый;

Валерий Бедный;

Владимир Высоцкий;

Игорь Мухарский;

Владимир Погадаев;

Евгений Игнатенко;

Антон Табунщик;

Ирина Шабильянова;

Игорь Кич;

Игорь Савченко;

Виталий Порхун;

Владислав Мартыченко.

Партия «За майбутнє»:

Александр Плиткин;

Алена Кара;

Руслан Нерода;

Оксана Калюжная;

Ольга Григорьева.

Напомним, 25 октября в Украине прошли очередные местные выборы, на которых были избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.