На данный момент «Николаевоблтеплоэнерго» запустило все котельные предприятия, кроме трех, которые приостановили свою работу из-за аварии на высоковольтной сети.

Об этом сообщает пресс-служба «Николаевоблтеплоэнерго».

В частности, как сообщают на предприятии, на данный момент все котельные в работе, кроме трех объектов:

улица Белая, 71;

улица Генерала Карпенко, 8;

улица Озерная, 45.

Кроме того, в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются.

Напомним, что сегодня, 2 декабря, из-за аварии на высоковольтной сети в Заводском и Центральном районе Николаева отключили электричество. Позже стало известно, что из-за аварии без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, и 5 больниц города.