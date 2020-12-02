На данный момент «Николаевоблтеплоэнерго» запустило все котельные предприятия, кроме трех, которые приостановили свою работу из-за аварии на высоковольтной сети.
Об этом сообщает пресс-служба «Николаевоблтеплоэнерго».
В частности, как сообщают на предприятии, на данный момент все котельные в работе, кроме трех объектов:
Кроме того, в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются.
Напомним, что сегодня, 2 декабря, из-за аварии на высоковольтной сети в Заводском и Центральном районе Николаева отключили электричество. Позже стало известно, что из-за аварии без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, и 5 больниц города.
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На данный момент «Николаевоблтеплоэнерго» запустило все котельные предприятия, кроме трех, которые приостановили свою работу из-за аварии на высоковольтной сети.
Об этом сообщает пресс-служба «Николаевоблтеплоэнерго».
В частности, как сообщают на предприятии, на данный момент все котельные в работе, кроме трех объектов:
Кроме того, в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются.
Напомним, что сегодня, 2 декабря, из-за аварии на высоковольтной сети в Заводском и Центральном районе Николаева отключили электричество. Позже стало известно, что из-за аварии без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, и 5 больниц города.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
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|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа