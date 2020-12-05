Посольство США в Берлине призвал правительство Германию приостановить строительство газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает DPA.

— Сейчас настало время для Германии и ЕС призвать к мораторию на строительство трубопровода. Это станет четким сигналом о том, что Европа больше не приемлет злонамеренного поведения России, - сказала временно поверенная в делах посольства США в Берлине Робин Куинвилл.

Дипломат добавила, что трубопровод является не просто экономическим проектом, а политическим инструментом Кремля, чтобы обойти Украину и разделить Европу.

Строительство трубопровода в Балтийском море было остановлено в конце прошлого года из-за угрозы санкций США, хотя Россия пообещала продолжить строительство сама.

Напомним, что в водах Германии российское судно «Фортуна» продолжит работы по трубоукладке в рамках достройки газопровода «Северный поток-2».

Ранее в Кремле заявляли, что найдут способ достроить «Северный поток-2», несмотря на новые санкции США.

Дания дала проектной компании «Nord Stream 2 AG» разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» на своем континентальном шельфе.

При этом в ноябре 2020 года Бундестаг отклонил предложение о поддержке газопровода «Северный поток-2».