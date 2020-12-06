Житель Николаева ищет специальную машину, с помощью которой вытащит застрявшую на дереве кошку. В службе спасения ему отказали.

Об инциденте, произошедшем сегодня, 6 декабря, Александр Янцен сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что кошка забралась на дерево высотой трехэтажного дома по адресу проспект Богоявленский 324/2 в Корабельном районе, и находится там больше 4 часов. В службах спасения Николаева мужчине отказали, ссылаясь на другие более важные дела.

– Друзья, моя кошка сидит уже четыре часа на дереве, на высоте третьего этажа. В службе спасения ответили, что они животных спасают не только в сериалах, но помочь ничем не могут. Отослали на пожарных, те говорят, что у них есть более важные вопросы, чем кошки!!! Дали телефоны каких-то волонтеров, но у них нет вышки. Кто чем может помочь? Пожарные даже за деньги отказались ехать! - обратился Александр Янцен.

В комментарии к публикации одни пользователи советовали хозяину приманить питомца едой или облить дерево валерьянкой. Другие – подчеркнули, что это вряд ли поможет, а сама кошка может пробыть на дереве даже 10 дней.

При этом, отметим, что николаевские спасатели неоднократно спасали животных, застрявших на дереве.