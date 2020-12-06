В воскресенье, 6 декабря, по проспекту Героев Украины вновь образовалась пробка.
Отметим, что по состоянию на 14:30 движение затруднено от улицы Адмиральской по направлению к микрорайону Соляные, передают НикВести.
Из-за скопления машин, некоторые водители, пытаясь объехать пробку, даже выезжают на бордюр. Пр этом, как отмечает корреспондент НикВести, встречная полоса пустая. Однако, движение никто не контролирует.
Напомним, ранее на проспекте Героев Украины начался ремонт дороги. На данный момент работники подрядной фирмы выполняют работы по снятию старого дорожного покрытия.
В следствие чего на ПГУ образовалась пробка.
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В воскресенье, 6 декабря, по проспекту Героев Украины вновь образовалась пробка.
Отметим, что по состоянию на 14:30 движение затруднено от улицы Адмиральской по направлению к микрорайону Соляные, передают НикВести.
Из-за скопления машин, некоторые водители, пытаясь объехать пробку, даже выезжают на бордюр. Пр этом, как отмечает корреспондент НикВести, встречная полоса пустая. Однако, движение никто не контролирует.
Напомним, ранее на проспекте Героев Украины начался ремонт дороги. На данный момент работники подрядной фирмы выполняют работы по снятию старого дорожного покрытия.
В следствие чего на ПГУ образовалась пробка.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
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|
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