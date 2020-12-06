Об этом сообщают Newsmaker и Ziarul de Gardă.
По словам организаторов, на Площадь Великого национального собрания пришли примерно 50 тысяч человек. В то же время депутат Богдат Цирдя написал в своем Telegram-канале, что участие в протесте приняли более 3 тысяч человек.
Через 2 часа протест закончился. Из трибуны зачитали резолюцию, которую одобрили присутствующие. Ее главный призыв — «Немедленная отставка правительства Кику и организация досрочных парламентских выборов».
– Это правительство является покровителем незаконных схем, с помощью которых продолжается хищение государственных средств, а население продолжает бедствовать. Во время выборов 15 ноября граждане Республики Молдова четко заявили, что срок полномочий этого правительства прошел, и премьер-министр Кику должен срочно уйти в отставку, — говорилось в заявлении резолюции.
Как известно, ранее новоизбранная президент Молдовы Майя Санду заявила, что выступает за проведение в стране досрочных парламентских выборов.
Напомним, что лидер партии «Действие и солидарность», оппозиционер Майя Санду победила на выборах президента Молдовы. Она обошла действующего лидера страны Игоря Додона на 15% голосов.
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Об этом сообщают Newsmaker и Ziarul de Gardă.
По словам организаторов, на Площадь Великого национального собрания пришли примерно 50 тысяч человек. В то же время депутат Богдат Цирдя написал в своем Telegram-канале, что участие в протесте приняли более 3 тысяч человек.
Через 2 часа протест закончился. Из трибуны зачитали резолюцию, которую одобрили присутствующие. Ее главный призыв — «Немедленная отставка правительства Кику и организация досрочных парламентских выборов».
– Это правительство является покровителем незаконных схем, с помощью которых продолжается хищение государственных средств, а население продолжает бедствовать. Во время выборов 15 ноября граждане Республики Молдова четко заявили, что срок полномочий этого правительства прошел, и премьер-министр Кику должен срочно уйти в отставку, — говорилось в заявлении резолюции.
Как известно, ранее новоизбранная президент Молдовы Майя Санду заявила, что выступает за проведение в стране досрочных парламентских выборов.
Напомним, что лидер партии «Действие и солидарность», оппозиционер Майя Санду победила на выборах президента Молдовы. Она обошла действующего лидера страны Игоря Додона на 15% голосов.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа