Об этом сообщают Newsmaker и Ziarul de Gardă.

По словам организаторов, на Площадь Великого национального собрания пришли примерно 50 тысяч человек. В то же время депутат Богдат Цирдя написал в своем Telegram-канале, что участие в протесте приняли более 3 тысяч человек.

Через 2 часа протест закончился. Из трибуны зачитали резолюцию, которую одобрили присутствующие. Ее главный призыв — «Немедленная отставка правительства Кику и организация досрочных парламентских выборов».

– Это правительство является покровителем незаконных схем, с помощью которых продолжается хищение государственных средств, а население продолжает бедствовать. Во время выборов 15 ноября граждане Республики Молдова четко заявили, что срок полномочий этого правительства прошел, и премьер-министр Кику должен срочно уйти в отставку, — говорилось в заявлении резолюции.

Как известно, ранее новоизбранная президент Молдовы Майя Санду заявила, что выступает за проведение в стране досрочных парламентских выборов.