По состоянию на 10:00 7 декабря в Николаевской области зарегистрировано 369 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий на странице в Facebook.

Из всех 21798 (+369) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 14934 (+232)

Первомайск - 802 (+6);

Южноукраинск - 639 (+18)

Вознесенск - 623 (+27)

Очаков - 328 (+3)

Арбузинский район - 142;

Баштанский район - 266 (+5);

Березанский район - 264;

Братский район - 125 (+1)

Березнеговатский район - 109;

Веселиновский район - 224 (+4)

Витовский район - 727 (+18)

Вознесенский район - 205 (+3)

Врадиевский район - 177;

Еланецкий район - 93;

Доманевский район - 212;

Казанковский район - 234 (+1)

Кривоозерский район - 188;

Николаевский район - 261 (+1)

Новобугский район - 162;

Новоодесский район - 336 (+20)

Очаковский район - 141 (+1)

Первомайский район - 318 (+2)

Снигиревский район - 288 (27).

Заболевание COVID-19 установлена у 970 (+11) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 9235. Умерло всего от последствий COVID-19 - 356, за сутки - 7.

Напомним, в Украине обнаружили 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки больше всего заражений зафиксировали в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.