По состоянию на 10:00 7 декабря в Николаевской области зарегистрировано 369 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий на странице в Facebook.
Из всех 21798 (+369) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлена у 970 (+11) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 9235. Умерло всего от последствий COVID-19 - 356, за сутки - 7.
Напомним, в Украине обнаружили 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки больше всего заражений зафиксировали в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.
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По состоянию на 10:00 7 декабря в Николаевской области зарегистрировано 369 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий на странице в Facebook.
Из всех 21798 (+369) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлена у 970 (+11) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 9235. Умерло всего от последствий COVID-19 - 356, за сутки - 7.
Напомним, в Украине обнаружили 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки больше всего заражений зафиксировали в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
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|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа