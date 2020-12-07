Мэр Николаева Александр Сенкевич требует наказать мужчину, который стрелял в 16-летнего подростка в скейт-парке возле спортшколы «Надежда».

Об этом городской голова написал на своей странице в Facebook.

Александр Сенкевич заявил, что данная ситуация ставит под сомнение адекватность стрелявшего в подростка мужчины.

— Скейт-парк — это не место для отдыха с детскими колясками. Это место для активного или экстремального занятия спортом. Применять оружие в таких случаях — противозаконно. Делать это в общественном месте, где находится много детей — это аморально и ставит под сомнение адекватность «стрелка», - сказал Александр Сенкевич.

Также мэр добавил, что городская власть берет данный инцидент на личный контроль.

— Городская власть возьмет случай, произошедший в скейт-парке у СК «Надежда», под личный контроль. Не важно — имеет подросток претензии к обидчику или нет. Претензии имеет общество. Будем требовать объективного расследования инцидента, чтобы исключить повторение таких случаев в наших общественных местах, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, в воскресенье, 6 декабря, в скейт-парке возле «Надежды», мужчина из-за конфликта с подростками открыл стрельбу по одному из них. Позже, по факту стрельбы в полиции открыли уголовное дело.