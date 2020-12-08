Татьяна Демченко

Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила о необходимости проведения мероприятий по обеспечению безопасности движения на отремонтированной трассе Н-14 «Николаев - Кропивницкий», которая проходит через населенные пункты.

Об том идет речь в ее обращении на начальника САД в Николаевской области Владислава Невеселого и главу Николаевской ОГА Виталия Кима, которое Татьяна Демченко опубликовала в своем блоге на НикВести.

Депутат отмечает, что реконструкция трассы на Кропивницкий не означает, что закончились проблемы с дорожным движением в ряде сел бывшего Еланецкого района.

«Кроме радости за построенную дорогу, местных жителей очень волнует ситуация с безопасностью движения на участках трассы, которые проходят через населенные пункты Воссиятское, Водяно-Лорино и Ольгополь. Остались нерешенными целый ряд проблем. Не установлены новые линии электропередач для обеспечения освещения улиц и перекрестков, отсутствуют светофоры, дорожная разметка, шумовые полосы, дорожные отбойники. Не обеспечена надежная защита водоотведения — после людей были подтоплены многие домохозяйства. К тому же, в предыдущие годы в результате бездорожья на трассе Н-14 были практически разрушены почти все местные коммунальные дорог в селе Воссиятское»,- говорится в обращении.

В связи с этим Татьяна Демченко просит срочно принять меры по обеспечению безопасности движения на участках трассы, проходящих через населенные пункты Воссиятское, Водяно-Лорино и Ольгополь; установить новые линии электропередач с освещением; установить светофоры и дорожные отбойники, нанести дорожную разметку и шумовые полосы; организовать пост дорожно-патрульной службы на перекрестке двух трасс Н-14 и Р-55 или систему видеонаблюдения; установить ограждение на мосту в селе Воссиятське.

Отремонтированная в бетоне трасса Н-14, фото Укравтодора

Также депутат просит выделить в 2021 году средства государственной субвенции на ремонт коммунальных дорог в селах Воссиятское и Водяно-Лорино, которые были разрушены транзитным транспортом. А также обязать дорожную подрядную организацию ФПГ «Альтком» отремонтировать дороги коммунальной собственности в селе Воссиятское, которые были ими разрушены из-за осуществления технологических процессов, связанных с ремонтом трассы Н-14, и навести элементарный порядок за пределами села после своей производственной деятельности.

Как известно, 19 ноября, было открыто движение транспорта по капитально отремонтированной трассе Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев», которую долгое время называли одной из худших дорог Украины. 66 километров покрытия автодороги сделаны из цементобетона.