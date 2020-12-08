Про безпеку руху на трасі Н-14

Начальнику Служби автомобільних

доріг у Миколаївській області

Невеселому В.В.

Копія: Голові Миколаївської

облдержадміністрації

Кіму В.О.

Депутатське звернення

Про безпеку руху на трасі Н-14, яка проходить через населені пункти с.Возсіятське, с.Водяно-Лорине та с.Ольгополь Єланецького району

Шановний Владиславе Валерійовичу!

В середині листопада цього року була здана в експлуатацію багатостраждальна траса Н-14 Миколаїв-Кропивницький. Люди нарешті дочекалися цієї важливої події.

Проте окрім радості за побудовану дорогу, місцевих жителів. дуже хвилює ситуація з безпекою руху на тих ділянках траси, які проходять через населені пункти с. Возсіятське, с.Водяно-Лорине та с.Ольгополь Єланецького. району. Адже в недалекому минулому маємо безліч ДТП в межах цих населених пунктів, в тому числі з летальними наслідками.

Залишилися не вирішеними цілий ряд проблем.

Не встановлені нові лінії електропередач для забезпечення освітлення вулиць та перехресть, відсутні світлофори, дорожня розмітка, шумові полоси, дорожні відбійники. Не забезпечена надійна система водовідведення - після дощів було підтоплено багато домогосподарств.

До того ж, в попередні роки в результаті бездоріжжя на трасі Н-14, були практично зруйновані майже всі місцеві комунальні дороги в с.Возсіятське. В зв'язку із будівництвом нової траси Миколаїв-Кропивницький, техніка дорожніх підрядних організацій також зруйнувала деякі місцеві дороги.

Вищеозначені питання на протязі 2020 року неодноразово ставилися перед толовою Миколаївської державної адміністрації та Службою автомобільних доріг в Миколаївській області. (Звернення додаються). На жаль, реакція відсутня.

Прошу Вас

1. Терміново вжити заходи по організації безпеки руху на ділянках траси, що проходять через населені пункти с.Возсіятське, с.Водяно-Лорине та с.Ольгополь;

- встановити нові лінії електропередач з освітленням;

- встановити світлофори та дорожні відбійники, нанести дорожню розмітку та шумові полоси;

- організувати пост дорожньо-патрульної служби на перехресті двох трас Н-14 та Р-55 або систему відеоспостереження;

-встановити огоролження на мосту в с.Возсіятське.

2. На 2021 рік виділити кошти державної субвенції на ремонти комунальних доріг в с. Возсіятське та с.Водяно-Лорине, які були зруйновані транзитним транспортом.

3. Зобов'язати дорожню підрядну організацію ФПГ «Альтком» відремонтувати дороги комунальної власності по с.Возсіятське, які були ними зруйновані через здійснення технологічних процесів пов'язаних з ремонтом траси Н-14 та навести елементарний лад за межами села після своєї виробничої діяльності.

Про вжиті заходи прошу повідомити мене у встановлений Законом термін.

З повагою,

депутат обласної ради Демченко Т.В.