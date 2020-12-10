В Украине могут вырасти штрафы за преступления против журналистов. Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал соответствующий законопроект №3633.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Документ рекомендуют принять во втором чтении.

– По результатам голосования члены комитета приняли решение рекомендовать парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом с учетом предложений комитета, - указано в сообщении.

Размеры штрафов

Незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий и любое другое умышленное препятствование профдеятельности журналиста предлагают наказывать штрафом в размере 8500 - 17 тысяч гривен или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

За влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профобязанностей или преследования в связи с его профдеятельностью грозит штраф в 17-34 тысяч гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4 лет.

Если такие действия совершило должностное лицо с использованием своего положения или по предварительному сговору группой лиц, размер штрафа составит 34-51 тысячу гривен. Или же они будут караться лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

В начале ноября Рада поддержала за основу соответствующий законопроект №3633.

В сентябре єксперти Института массовой информации зафиксировали в Украине 15 нарушений свободы слова. Преимущественно это было применение физической агрессии против журналистов.

Напомним, главный полицейский Николаевщины Сергей Шайхет посоветовал всем, кому мешают СМИ, «трижды подумать», прежде чем куда-то баллотироваться.