Депутат Николаевского городского совета от партии «Наш край» Сергей Кантор в четверг, 10 декабря, перед началом первой сессии 8 созыва рассказал, что ранее говорил о том, что Александру Сенкевичу не стоит баллотироваться в мэры по его же просьбе, мол, чтобы «всколыхнуть его электорат».

Такой информацией он поделился в комментарии НикВести.

— Это был сценарий. Выборы закончились, выборы – шоу, а сейчас будет работа, будем работать. Какие проблемы? Я готов работать с любым человеком, который работает. Судя по тому, что я читаю, Александр Федорович в комментариях сказал, что некоторые вещи переосмыслил. Работаем. Наверное, он тоже итоги и выводы своей прошлой каденции сделает. Я всегда к нему относился как к сыну, можно сказать. В принципе ничего не поменялось, - сказал Сергей Кантор.

При этом он не исключает, что политические разногласия депутатов помешают слаженной работе нового созыва.

— Ничего не меняется, нужно работать. Если люди приняли решение связать свою жизнь с общиной, то сегодня мы присягаем, а дальше нужно работать на общину. По-другому не получается. Будет (политика мешать депутатам – прим.) конечно, у нас страна такая. Понимаете, я всегда стараюсь занимать позицию одну, что политика заканчивается после выборов, а дальше – тяжелая работа. Естественно, во все временя, в тех созывах, в которых я был, и в этом одна позиция – политику забыли, есть город, нужно, чтобы он цвел, - сказал Сергей Кантор.

Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич, приняв присягу мэра, обратился к новому созыву городского совета и призвал их работать на благо города.

Перед этим Сергей Кантор посоветовал Александру Сенкевичу отказаться от идеи баллотироваться на второй срок.