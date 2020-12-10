Депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционной платформы — За життя» Максим Невенчанный «категорически не согласен» со сложившейся ситуацией, когда глава облгосадминистрации Виталий Ким и глава областного совета Анна Замазеева представляют одну партию – «Слугу народа».

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Депутат уверен, что можно было выстроить конфигурацию без «слуг народа», но этому помешал Виталий Ким, вмешавшись в ситуацию.

— Откровенно подыгрывать губернатору... губернатор, наверное, разменял, ведь просто так быть не может, разменял должность от своей партии, попросил поддержку, в обмен на какие-то преференции, - сказал Максим Невенчанный.

Он уточнил, что избрание Владимира Фроленко, главы фракции партии «Оппозиционной платформы — За життя», первым заместителем главы областного совета может быть не единственной преференцией.

— Могла быть конфигурация – «Наш край», «За майбутнє», «ОПЗЖ». Этого было бы достаточно. «ЕС» могли создать. Что помешало и остановило? Думаю, что вмешался губернатор, который что-то пообещал. Что именно? Я не участвовал, не был субъектом переговоров, поэтому утверждать не могу. Считаю, что могли бы показать, как показали в Кривом Роге, что сегодня «слуги народа» - отжившая история, не нашедшая подтверждения в глазах людей, что это был большой обман и афера под названием «новые лица», - сказал Максим Невенчанный.

В среду, 9 декабря, депутата Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анну Замазееву на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой областного совета.

После этого журналисты НикВести выяснили, что «Оппозиционная платформа — За жизнь», называющая себя оппозицией, вела переговоры с провластной партией «Слуга народа» о формировании руководящего состава Николаевского областного совете, в результате чего обе партии получили должности в президиуме.