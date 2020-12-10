В четверг, 10 декабря, депутаты Волынского областного совета выразили недоверие главе Волынской облгосадминистрации Юрию Погуляйко.

Об этом сообщает ВолиньPost.

Глава облсовета Григорий Недопад направит это решение президенту Украины Владимиру Зеленскому. На внеочередной сессии восьмого созыва депутаты хотели заслушать отчет главы ОГА о выполнении бюджета 2020, однако Погуляйко не пришел.

Выразить недоверие главе предложил депутат фракции «За будущее» Владимир Бондарь. Его инициативу поддержали 51 депутат.

Депутаты облсовета считают, что в обязанности главы ОГА входит ежегодный отчет перед депутатами. По их словам, Волынь потеряла в темпах развития с тех пор, как ее возглавляет Юрий Погуляйко.

За выражение недоверия главе ОГА проголосовали 49 депутатов, против - 4, воздержались - 4. Облсовет утвердил протокол счетной комиссии своим голосованием и принял решение о выражении недоверия Юрию Погуляйко.

В среду, 9 декабря, депутата Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анну Замазееву на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой областного совета.

После этого журналисты НикВести выяснили, что «Оппозиционная платформа — За жизнь», называющая себя оппозицией, вела переговоры с провластной партией «Слуга народа» о формировании руководящего состава Николаевского областного совете, в результате чего обе партии получили должности в президиуме.