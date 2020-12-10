Новоизбранный депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Юрий Степанец планирует ближайшие пять лет работать над улучшением условий и доступности города для людей с инвалидностью.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Юрий Степанец

По словам политика, он планирует лоббировать в городском совете вопрос улучшения комфорта и доступности городской среды для всех горожан и не только в центральной части Николаева.

— Все прекрасно знают мою агитационную политику, в которой я еду, а не иду в политику. Чтобы иметь возможность ехать не только в центре города, а правее и левее от центра, политика моя и мой посыл — это инклюзивность, доступность окружающей среды. Нет людей с ограниченными возможностями, есть неограниченная безответственность. В первую очередь нас ограничивает проблема отсутствия доступности окружающей среды, — подчеркнул Юрий Степанец.

Напомним, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.

Также отметим, Николаевский городской голова Александр Сенкевич, приняв присягу мэра, обратился к новому созыву городского совета и призвал их работать на благо города.