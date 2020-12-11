Фракция «Партии Шария» в Николаевском горсовете готова поддержать кандидата в секретари от любой политической силы.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести сказала депутат Николаевского городского совета, глава областной организации «Партии Шария» Татьяна Кравчук.

На вопрос о том, поддерживают ли «шарийцы» кандидатуру от «Пропозиції» Дмитрия Фалько, Татьяна Кравчук отметила, что фракция хочет ознакомиться с его планами.

— Мы хотим больше ознакомиться с его проектами, что он хочет сделать в городе, какие у него уже наработанные планы. И от этого уже будем отталкиваться. Также я знаю, что несколько политических сил выставили кандидатов. Мы не выставляем. Но мы хотим, чтобы в нашем городе было классно, чтобы город процветал, — сказала она.

Также сообщалось, что депутаты Николаевского горсовета от партии Шария готовы сотрудничать со всеми политическими силами, в зависимости от ситуации.

Ранее Татьяна Кравчук говорила, что партия Шария не собирается быть в оппозиции или вступать в какие-либо коалиции.