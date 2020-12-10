На участие в судебном процессе по банкротству государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» (бывший завод имени 61 коммунара) заявились 19 предприятий и организаций - кредиторов.

Об этом свидетельствует информация Хозяйственного суда Николаевской области, сообщают НикВести.

Как известно, Хозяйственный суд Николаевской области начал процедуру банкротства государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром». Ранее сообщалось, что общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 829 миллиона 678 тысяч 251 гривну.

Кредиторами предприятия являются:

Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующя компания Энергоатом»; Управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования Укаины в Николаевской области; ЧАО «Николаевская ТЭЦ»; Николаевский областной центр занятости; Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области; Коммунальное предприятие Николаевского горсовета «ЭЛУ Автодорог»; Государственное предприятие «Зоря» - «Машпроект»; Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго»; Департамент финансов Николаевской облгосадминистрации; АО «Николаевоблэнерго»; Государственный концерн «Укроборонпром»; Частное предприятие «СК-Юнит»; Компания Sea Emerald S.A Panama; Государственное предприятие «Николаевский бронетанковый завод»; Главное управление Государственной налоговой службы в Николаевской области; Государственное предприятие «Житомирский бронетанковый завод»; Государтсвенная компания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения «Укрспецекспорт»; Государственное предприятие «Завод имени В.А. Малышева»; Министерство обороны Украины.

Предварительное заседание суда и рассмотрение денежных требований к должнику состоится уже в январе 2021 года. До этого распорядитель имущества - арбитражный управляющий Леонид Шалашный должен согласовать с кредиторами и должником все кредиторские требования и предоставить суду реестр требований кредитором ГП «Николаевский судостроительный завод».

6 апреля 2011 года Кабинет Министров включил завод в состав «Укроборонпрома». «Укроборонпром» был создан в декабре 2010 года, в его состав входит более 130 предприятий военно-промышленного комплекса.

Напомним, НикВести показывали, как сегодня выглядит бывший завод 61 коммунара.