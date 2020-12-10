На участие в судебном процессе по банкротству государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» (бывший завод имени 61 коммунара) заявились 19 предприятий и организаций - кредиторов.
Об этом свидетельствует информация Хозяйственного суда Николаевской области, сообщают НикВести.
Как известно, Хозяйственный суд Николаевской области начал процедуру банкротства государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром». Ранее сообщалось, что общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 829 миллиона 678 тысяч 251 гривну.
Кредиторами предприятия являются:
Предварительное заседание суда и рассмотрение денежных требований к должнику состоится уже в январе 2021 года. До этого распорядитель имущества - арбитражный управляющий Леонид Шалашный должен согласовать с кредиторами и должником все кредиторские требования и предоставить суду реестр требований кредитором ГП «Николаевский судостроительный завод».
6 апреля 2011 года Кабинет Министров включил завод в состав «Укроборонпрома». «Укроборонпром» был создан в декабре 2010 года, в его состав входит более 130 предприятий военно-промышленного комплекса.
Напомним, НикВести показывали, как сегодня выглядит бывший завод 61 коммунара.
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На участие в судебном процессе по банкротству государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» (бывший завод имени 61 коммунара) заявились 19 предприятий и организаций - кредиторов.
Об этом свидетельствует информация Хозяйственного суда Николаевской области, сообщают НикВести.
Как известно, Хозяйственный суд Николаевской области начал процедуру банкротства государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром». Ранее сообщалось, что общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 829 миллиона 678 тысяч 251 гривну.
Кредиторами предприятия являются:
Предварительное заседание суда и рассмотрение денежных требований к должнику состоится уже в январе 2021 года. До этого распорядитель имущества - арбитражный управляющий Леонид Шалашный должен согласовать с кредиторами и должником все кредиторские требования и предоставить суду реестр требований кредитором ГП «Николаевский судостроительный завод».
6 апреля 2011 года Кабинет Министров включил завод в состав «Укроборонпрома». «Укроборонпром» был создан в декабре 2010 года, в его состав входит более 130 предприятий военно-промышленного комплекса.
Напомним, НикВести показывали, как сегодня выглядит бывший завод 61 коммунара.