Генеральный директор городского коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко надеется, что новый созыв депутатов городского совета «не будет политизированным, а будет принимать решения», в том числе и по выделению денег на реконструкцию самотечного канализационного коллектора по улице Потемкинская от улицы 1-я Военная до улицы Садовая.

Об этом он рассказал в пятницу, 11 декабря, в ходе брифинга, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, в июне на улице Потемкинской, возле дома №188, произошел провал в асфальте из-за аварии на коллекторе.

— В 2018 году мы разработали проект ремонта этой части коллектора, от «Народного сада» до улицы Садовой. Так быстро не могу назвать сумму, которая предусматривалась проектом, но она будет в ценах 2018 года. Проект есть, совместно будем искать деньги, чтобы восстановить этот коллектор. К сожалению, он состоит из разных диаметров, есть диаметры 800 и 500, все это нужно заменить, - добавил Борис Дуденко.

— Надеюсь, что новый состав Николаевского городского совета не будет политизированным, а будет принимать решения, которые будут отстраивать город, и мы, наконец, проголосуем за программу, которую мы составили, это по восстановлению сетей водоснабжения и водоотведения. В этой программе есть этот проект, тогда будем совместно искать средства: городские, государственные, международных финансовых организаций. Проект есть, нужно найти деньги на его реализацию, - сказал Борис Дуденко.

Также Борис Дуденко заявил, что отсутствие расследования и фактического наказания виновных в повреждении «Инспекторской дороги» вдоль водовода «Днепр-Николаев» говорит о том, что злоумышленников покрывают.