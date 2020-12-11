11 декабря на учредительной сессии Николаевского районного совета 8 созыва депутаты избрали двух заместителей главы райсовета. Одним из них стал бывший депутат и замруководителя фракции «Оппоблока» в Николаевском горсовете 7 созыва Игорь Копейка.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В Николаевском районном совете Игорь Копейка является членом фракции «Николаевцы». Вторым заместителем главы райсовета стал представитель «Нашего края» Андрей Добровольский.

Игорь Копейка получил 36 голосов «за» от коллег, Андрея Добровольского поддержали 42 депутата. Третьего заместителя депутаты решили избрать на следующей сессии районного совета.

Отметим, что сначала Анна Коверзнева предложила на должность третьего заместителя кандидатуру представительницы «Оппозиционной платформы – За жизнь» Аллы Каштальян. После этого руководитель фракции «ОПЗЖ» Виктор Сандул объявил, что фракция не поддержит ее кандидатуру и голосовала за выдвижение на эту должность Вячеслава Печерицы.

В итоге было принято решение вернуться к рассмотрению этого вопроса на следующем пленарном заседании.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 11 декабря, депутата Николаевского районного совета от политической партии «Слуга народа» Анну Коверзневу на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой райсовета.

Напомним, что в ноябре прошлого года Игорь Копейка был назначен на должность заместителя директора КП «Николаевоблтеплоэнерго».

В комментарии корреспонденту НикВести сам Игорь Копейка тогда заявлял, что идет помочь руководству «Николаевоблтеплоэнерго» в развитии предприятия и решении финансовых проблем.

Перед этим фракция «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете требовала назначить депутата Игоря Копейку заместителем директора «Николаевоблтеплоэнерго» взамен на голоса за выделение финансовой помощи коммунальному предприятию.

21 января 2020 года депутат был уволен с занимаемой должности. Тогда в комментарии НикВести директор КП Николай Логвинов заявил, что вместе с Игорем Копейкой с предприятия были также уволены еще один его заместитель, советник и пять сотрудников. Причиной сокращения штата чиновник назвал утверждение нового тарифа, в котором не предусмотрены расходы на содержание большого аппарата управления.