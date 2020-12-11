В пятницу, 11 декабря, депутата Николаевского районного совета от политической партии «Слуга народа» Анну Коверзневу на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой райсовета.

«За» ее кандидатуру проголосовали 30 депутатов, - передает корреспондент НикВести.

В частности, Анна Коверзнева поблагодарила депутатов, которые отдали свой голос за нее и приняла присягу главы Николаевского районного совета.

— Спасибо каждому, кто проголосовали и отдал свой голос за меня. Я оправдаю ваше доверие, сказала - Анна Коверзнева.

Анна Коверзнева и нардеп Александр Пасечный

Отметим, что за кандидата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Сандул проголосовали 18 депутатов, а за кандидата от партии «Европейская Солидарность» Игоря Матвеева — 5 депутатов.

После своего избрания главой райсовета Анна Коверзнева предложила увеличить количество ее заместителей до трех человек.

Анне Коверзневой 39 лет, закончила Одесский национальный университет имени Мечникова, стаж работы в сфере права — 20 лет. Она является официальным помощником народного депутата от партии «Слуга народа» Александра Пасечного.

Согласно данным ее декларации, поданной за 2019 год как помощника нардепа, она владеет квартирой в Николаеве, площадью 51,2 м. Также Анне Коверзневой принадлежат два автомобиля: ВАЗ-2110 за 35 тысяч гривен и Chevrolet Aveo за 63 тысячи 700 гривен.

В декларации чиновница также указала, что за прошлый год получила 41 тысячу 153 гривны заработной платы за работу в частном нотариусе и 11 тысяч 124 гривны соцвыплат.

Напомним, что депутата Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анну Замазееву на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой областного совета.

Фоторепортаж

Фото: Юлия Бойченко