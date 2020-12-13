Председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким хочет, чтобы его представитель был включен в состав исполкома городского совета.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич 10 декабря на заседании временно комиссии по разработке регламента Николаевского городского совета, - сообщают НикВести.

— Глава облгосадминистрации Виталий Ким сказал, что он бы тоже хотел от себя как от главы ОГА иметь одного члена исполкома, представительство в исполкоме, - сказал Александр Сенкевич.

На это достаточно эмоционально отреагировала глава фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева: «Можно подготовить обращение, чтобы президент нам тоже дал предложение в исполком? Чтобы полный комплект».

Александр Сенкевич предложил депутатам рассмотреть вопрос о количественном и персональном составе исполкома и дать ему соответвующее предложение.

— Чтобы все, кто должен обязательно там быть, а именно заместители городского головы, мы не знаем, сколько их будет, допустим 5, секретарь городского совета, городской голова и управляющий делами - они обязательны. Хочу напомнить, что депутаты городского совета не могут быть членами исполкома, поэтому депутаты не могут быть заместителями. Было предложение, чтобы каждая фракция предложила по два кандидата в исполком. Были вопросы о том, что маленькие фракции должны дать одного человека, большие - два и так далее и тому подобное. Это также вам стоит обсудить, вот, к чему я веду. Я не настаиваю, это было мое предложение. Ваше право обсудить этот вопрос и предложить данный вопрос городскому голове, который будет выносить количественный и персональный состав исполком на рассмотрение в сессионном зале, - сказал мэр.

Отметим, что вопросы формирования и полномочий исполкома городского совета регулируются статьями 51, 52, 53 Закона «О местном самоуправлении в Украине».

Ранее сообщалось, что в составе Николаевского городского совета 8 созыва будет действовать 5 постоянных комиссий.

Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.