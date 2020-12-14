В понедельник, 14 декабря, в Николаевской области в ходе сессии Южноукраинского городского совета депутаты назначили Алексея Майбороду первым заместителем городского головы и Юрия Сероуха - заместителем городского головы.

Сессию транслировали на официальном сайте горсовета, передают НикВести.

При этом у депутатов не хватило голосов за назначение Александра Кольчака заместителем городского головы. Также депутаты провалили голосование по кандидатуре Галины Мороз на должность управляющей делами.

В итоге городской голова Южноукраинска Валерий Онуфриенко заявил, что депутаты «собрались для того, чтобы только создавать проблемы в городе».

— Опять из-за мелочных вопросов мы не понимаем друг друга. Вот, все хотят. Городской голова подает, а получается так, что сейчас вы лишаете меня. Я вам говорил, что с людьми работаю, работал и готов дальше работать, они грамотные и могут в этом помочь. Вот, есть камеры, пускай люди видят, что депутаты собрались для того, чтобы только создавать проблемы в городе, а не решать их нормально. Пускай люди ждут, пускай висит работа с документами еще 2-3 месяца или полгода. Потом вы еще поставите вопрос, а давайте снимем мэра, ведь он неправильно подает кандидатуры. Нет вопросов, а люди пускай ждут, - сказал Валерий Онуфриенко.

Он добавил, что не готов работать в той ситуации, когда «подсовывают пустышку и говорят, что вам деваться некуда».

— Не ожидал, что на второй нашей сессии после всех разговоров и заявлений люди поворачиваются в совсем другую сторону, - указал Валерий Онуфриенко.

Напомним, сегодня в ходе сессии Южноукраинского городского совета путем тайного голосования секретарем горсовета избрали депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николая Пелюха.