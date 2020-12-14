Около 100 пенсионеров вышли на «Марш мудрости» в белорусской столице. Они держали в руках бело-красно-белые флаги, выкрикивали «Иди» и «Жыве Беларусь». Правоохранители задержали около 40 участников демонстрации.

Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода».

На площадь Независимости, где проходила акция, силовики не пускали даже общественный транспорт. Правоохранители окружили демонстрантов автобусами с сотрудниками службы безопасности и требовали от участников марша прекратить акцию.

Впоследствии протестующих начали задерживать и доставлять в отделение милиции.