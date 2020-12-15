Фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь» предложила исключить из нового регламента Николаевского городского совета пункт, по которому депутат обязан входить в состав только 1 постоянной комиссии.

Этот вопрос обсуждался вчера, 14 декабря, во время заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского городского совета 8 созыва, - сообщают НикВести.

Пунктом 4 статьи 5 регламента Николаевского горсовета предыдущего созыва, в которой перечислены права и обязанности депутатов горсовета, говорилось о том, что «депутат обязан входить в состав одной из постоянных комиссий совета». Однако, фракция «ОПЗЖ» выступила с предложением исключить этот пункт из новой редакции регламента. В защиту этого предложения выступил депутат от этой политсилы Максим Невечнанный.

— Покажите статью закона, которая говорит, что можно входить только в 1 комиссию. Вот у нас приезжал Солонтай, он как раз говорит о том, что можно хоть все. Другой вопрос, что вы когда стали членом всех комиссий, вы тогда не успеваете ходить на все комиссии, у вас прогулы 50%…, - сказал Максим Невенчанный.

На это ему ответила глава фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева. По ее словам, в случае, если каждый из 54 депутатов городского совета захочет быть членом всех комиссий горсовета, тогда работа комиссий будет невозможной.

— Это самый слабый из аргументов, которые можно назвать. Просто, когда человек станет везде, то тогда его присутствие во всех комиссиях будет влиять на процент голосования. Таким образом, если все 54 решат быть во всех комиссиях, то в принципе тогда нужно проводить пленарные заседания, - сказала Елена Киселева.

В итоге, для принятия предложения «ОПЗЖ» не хватило необходимого количества голосов.

Напомним, депутаты хотят принять специальное положение, чтобы на сессиях Николаевского горсовета работать с планшетами.

В составе Николаевского городского совета 8 созыва будет действовать 5 постоянных комиссий.

Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.