Член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный уверен, что «ОПЗЖ» будет бороться с незаконными киосками и рекламными конструкциями в городе, даже если их владельцами окажутся его коллеги депутаты.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Максим Невенчанный

Политик надеется, что все его коллеги во фракции «ОПЗЖ» разделяют его позицию и будут отстаивать интересы горожан и закона, а не других депутатов городского совета.

— Наша задача действовать исключительно в интересах горожан. Если я автор стратегий, как вы считаете, мне нужно получить поддержку горожан или мне нужно защитить кого-то из наших коллег? Нет, поверьте, основная задача депутатов в горсовете, заинтересованных в том, чтобы их деятельность была видна, эту деятельность популяризировать. Если это чья-то будка или чей-то борд, это же не значит, что это будет давление на оппозицию (если его демонтируют, - прим.). Если я нарушу правила дорожного движения, преследование меня и штраф, который выписывают полицейские — это давление на оппозицию? Я считаю, что, если есть нарушения, если они продиктованы не какими-то правовыми казусами, конечно, это нужно пресекать независимо от того, к какой политической силе относится человек. Если мы будем заниматься выгораживанием наших коллег и друзей, мы потеряем доверие в глазах избирателей. Надеюсь, что все коллеги мыслят так же, — сказал Максим Невенчанный.

Напомним, в субботу, 12 декабря, в Николаеве в районе автовокзала по улице Леонтовича, 7, начали установку нескольких новых киосков. Земельный участок на котором велись работы находится в аренде у компании «МАР-1».

Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины, одним из владельцев «МАР-1» является депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка.

Компания «МАР-1» стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовоказала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил тогда, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».

Также отметим, что Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк обещает, что его политсила будет бороться с незаконными киосками и рекламными конструкциями в городе, несмотря на партийную принадлежность, или статус их владельцев.