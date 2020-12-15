Мэр Николаева Александр Сенкевич поблагодарил народных депутатов за поддержку решения оставить акциз на топливо в местных бюджетах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Александр Сенкевич напомнил, что местные бюджеты еще в начале этого года едва не лишили акциза на топливо, который распределяется Дорожным фондом на ремонт дорог. Однако тогда представители Ассоциации городов Украины и органов местного самоуправления доказали народным депутатам важность поправок в Бюджетный кодекс, предусматривающих, чтобы акциз на топливо оставался в населенных пунктах.

При этом тогда акциз у регионов оставили всего на один год и в 2021 году планировали снова исключить из местных бюджетов. Однако сегодня, 15 декабря, Верховная Рада на заседании приняла изменения в Бюджетный кодекс 4100-д по сохранению местного акциза на топливо.

Александр Сенкевич отметил, что в 2020 году поступления от акциза в бюджет Николаева составили 105 миллионов гривен.

— Спасибо Александру Гайду, Александру Пасечному, Игорю Копытиню, Игорю Негулевскому и Максиму Дырдину, которые поддержали эту инициативу. Акцизные средства составляют существенную часть в бюджете. В целом по Украине эта сумма составляет около 8 миллиардов гривен. Только Николаев в 2017-м получил в бюджет 90 миллионов гривен, в 2018-м — 101,5 миллионов гривен, по состоянию на 2019 — 84,2 миллиона гривен. В 2020 году поступления составили 105 миллионов гривен, — сообщил мэр.

Отметим, что также новоизбранный мэр Вознесенска и депутаты городского совета обращались к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сохранить поступления в местные бюджеты от акциза на топливо.