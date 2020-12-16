Иван Кухта

Фракция партии «Слуга народа» в Николаевском областном совете претендует на должности глав в транспортной и бюджетной постоянных депутатских комиссиях.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести заявил депутат облсовета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.

Иван Кухта говорил, что Депутат отметил, что на сегодняшний день идет напряженная дискуссия о составе бюджетной комиссии, так как в ее составе хотят работать около 30 депутатов.

— Мы претендуем получить своих глав в нескольких комиссиях. Мы однозначно претендуем на бюджетную комиссию. Но на сегодняшний день идут переговоры, к большому сожалению, попасть в бюджетную комиссию хочет огромная масса депутатов. Я думаю, что, если бы их собрать, то получилось бы около 30 депутатов. Но мы же прекрасно понимаем, что это невозможно. Сегодня идут тяжелые и длительные переговоры, результат которых мы с вами увидим только завтра на сессии. Мы также хотели бы получить своего главу в транспортной комиссии. Это то, что знаю я. Я присутствую не на всех переговорах, — заявил Иван Кухта.

Напомним, в составе Николаевского областного совета 8 созыва планируют сформировать 8 постоянных комиссий.

Фракция партии «Пропозиція» в Николаевском областном совете претендует на должность главы одно из постоянных депутатских комиссиях Николаевского городского совета.