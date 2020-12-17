Бывшая глава Николаевского областного совета, депутат 8 созыва от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко заявила, что за несколько минут до начала сегодняшней сессии облсовета депутаты не знают предлагаемые составы постоянных комиссий, хотя сегодня этот вопрос включили в повестку дня для утверждения.

Об этом в четверг, 17 декабря, она рассказала НикВести.

Она рассказала, что ранее писала заявление на включение в планово-бюджетную комиссию, но вчера кулуарно ей стало известно, что некая «группа переговорщиков» приняла решение ее туда не включать.

— Получается тайна за семью печатями, до сих пор мы не знаем и нет проекта решения по комиссиям. До сих пор мы не знаем, что нам предложат, но вопрос есть в повестке дня. На сайте только 8 комиссий, но персональный состав, который предложат, его нет. Например, я писала заявление в бюджетную комиссию, это мое право, но вчера мне стало известно, что меня просто не хотят пускать в бюджетную комиссию. Не хочет пускать «группа переговорщиков» такая, это та временная комиссия, которая разрабатывала регламент. – рассказала Виктория Москаленко.

Далее она указала, что даже от своего однопартийца Михаила Талпы, который входит в регламентную комиссию облсовета, ей не удалось узнать предлагаемые составы постоянных депутатских комиссий.

Напомним, в составе Николаевского областного совета 8 созыва планируют сформировать 8 постоянных комиссий.

Фракция партии «Пропозиція» в Николаевском областном совете претендует на должность главы одно из постоянных депутатских комиссиях Николаевского городского совета.